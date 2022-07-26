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香港疫情未見回落 單日新增4276例確診

中央社／ 台北26日電

香港官方今天通報單日新增4276例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，92.9%為本土病例；另再有6人染疫逝世。官方判斷，疫情尚未見回落跡象，建議未接種疫苗者盡快接種。

香港衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君、醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏26日下午召開疫情記者會，說明疫情最新發展。

綜合星島日報、香港電台、香港01等港媒報導，香港單日新增4276例確診病例，包括3975例本地病例和301例境外移入個案；另外通報6人染疫逝世，年齡介於84至97歲。

張竹君表示，確診數字「慢慢向上」，香港大學研究即時病毒繁殖率約為1.3%，暫時未見疫情有回落跡象，也尚未見頂。政府不希望貿然緊縮社交距離措施，現在也沒有條件再放寬，希望市民合作，如有不適要就醫，未接種疫苗者應盡快接種。

關慧敏督促長者勿輕忽自己的病徵，先前有個案是急速惡化，希望長者盡快接種疫苗。

香港疫情未見趨緩，21至26日連續6天通報單日新增病例破4000例。

新冠肺炎 香港

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