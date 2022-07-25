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香港疫情拉警報 單日新增4130例確診

中央社／ 台北25日電
香港新冠疫情反覆。法新社
香港新冠疫情反覆。法新社

香港官方今天通報單日新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）4130例確診，94.5%為本土病例，另新增3例染疫死亡病例。官方推估，最快在8月上旬恐增至單日8000例水平。

綜合星島日報、香港01等港媒報導，香港衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君、醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏25日下午召開疫情記者會，交代疫情最新情況。

香港官方通報，單日新增4130例確診，其中有3906例為本土病例，主要分布於學校和院舍；另有224例境外移入病例。香港新增3例染疫死亡病例，第5波疫情累計9259人染疫死亡。

香港疫情未見趨緩，21至25日連續5天通報單日新增病例破4000例。

關慧敏指出，新增3名患者死亡，其年齡介於71至96歲間。目前有30名病人情況危殆、21人情況嚴重；現有1409人留醫。

張竹君指出，確診病例仍呈上升趨勢，大約2至3週便會「翻一番」，最快在8月上旬增至單日8000例水平。

政府今天起容許機場抵港人士自費搭乘指定計程車前往檢疫酒店，目前有100輛計程車參加計畫。張竹君說，指定檢疫酒店計程車司機已接受感染控制培訓，當局亦已預料會有司機接載可能確診人士，故要求司機必須頻繁地做快篩。

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