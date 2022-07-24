深圳BA.2社區傳播未阻斷 官方投入上萬人疫調

中國廣東深圳市15日以來的本土疫情，確定病例均感染變異株OmicronBA.2，目前社區傳播鏈還沒有阻斷。為執行「動態清零」政策，深圳已經投入上萬名疫調人員。

中新網報導，深圳市衛生健康委員會二級巡視員林漢城在今天的新聞發布會上說，深圳「07．15」疫情以來，已出病例的基因測序結果均為Omicron BA.2進化分支。

他說，這一波疫情所有個案都在發病初期被及時發現，但當前深圳疫情呈現多點散發特點，「社區傳播鏈條還沒有徹底阻斷」，加上隱匿傳播鏈的路徑、方式還沒有完全查清，不排除後續出現零星散發個案的可能。

深圳23日新增19例病例，官方為此投入上萬名專業和兼職疫調隊員，加快疫調進度，擴大排查範圍。

根據官方帳號「深圳發布」，深圳當前把疫情防控作為當前最重要的任務，以最嚴措施、最大力度、最快速度把本輪疫情「圍住、撈乾、撲滅」。