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香港新增4250例 未接種疫苗長者病死率逾16%

中央社／ 台北24日電

香港今天新增4250例COVID-19確診病例，連續4日突破4000例，再有8人染疫死亡。官方指出，近期長者死亡案例都是未接種疫苗，80歲以上病死率超過16%。

綜合香港01、商業電台報導，香港衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君今天通報，新增4064例本土病例，另有境外移入186例；過去24小時又有8名確診病患死亡。

醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業指出，醫管局呈報多8人死亡，年齡介於75歲至103歲，其中有4人沒有疫苗接種的紀錄。

張竹君指出，現在香港疫情處在高位，沒有見到下降的跡象。近期，長者死亡的案例都是未接種疫苗，80歲以上病死率超過16%；如打了3劑則少於1%。

她也示警，根據過往的趨勢，確診數字將在每2到3週會「翻一番」，呼籲港人緊守防疫措施。

新冠肺炎 香港

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