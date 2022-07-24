中國疫情外溢難阻斷 官方認情勢嚴峻複雜

中國COVID-19疫情連續8日新增逾500例，官方表示本土疫情呈現多點散發、多地頻發，部分地區疫情外溢仍未完全阻斷，防控情勢嚴峻複雜。

中國國家衛生健康委員會官網上午公布，23日零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）共982例病例（含確診與無症狀感染者），其中境外輸入113例、本土病例869例。

23日新增869例本土確診病例中，8成集中在甘肅及廣西，分別為甘肅361例、廣西348例；上海也新增24例本土感染。其餘個案來自四川、廣東等地。

自7月16日至7月23日，中國連續8日單日新增確診總數逾500例。

衛健委23日表示，近期中國本土疫情呈現多點散發、多地頻發的態勢，部分地區疫情外溢仍未完全阻斷，防控形勢嚴峻複雜。目前仍有40%逾80歲老年族群，約1400萬人沒有完成全程疫苗接種，另有約62%老年人群沒有完成加強免疫接種，指一旦受感染，死亡風險很高。

另衛健委補充，現職中共中央和國家領導人已經完成接種新冠疫苗，而且都是接種中國國產疫苗，充分顯示中國領導人對疫情防控工作高度重視，及對中國生產的新冠疫苗高度信任。

港澳部分，香港連續多日新增逾4000例，23日公布新增4265例，香港衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，確診病例持續上升，雖然速度未及第五波疫情起初，但每2週數字就翻一倍，希望市民遵守防疫措施，盡快接種疫苗和加強劑。

澳門23日公布單日新增5例確診個案，累計個案增至1805例，23日零時起進入為期7天的防控鞏固期，工商業活動及場所可以恢復有限度運作。由於最近2週發現的病例中，菲律賓籍人士感染比例較高，當局將菲籍人士列為重點人群，每天進行核酸檢測。