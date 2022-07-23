河南疫情輪流燒 駐馬店之後換泌陽封城

中國官方今天公布22日新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例（含確診與無症狀感染者）817例，甘肅與廣西省仍嚴峻，河南省如打地鼠輪流爆，駐馬店市陸續解封，泌陽縣展開全域封控。

中國衛健委上午公布，22日零時至24時，新增確診164例，境外輸入36例，本土128例中，甘肅42例、廣西省35例、廣東省23例、四川省11例、安徽省7例、重慶市3例、上海市2例、江西省2例、北京市1例、河南1例、雲南省1例。

衛健委另通報新增無症狀感染者653例，境外移入59例，本土594例中，甘肅329例、廣西174例、河南19例、上海16例、安徽16例、四川10例、天津市9例、廣東9例、雲南7例、江西4例、重慶1例。

衛健委指出，截至7月22日24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生省建設兵團報告，累計死亡病例5226例，累計報告確診病例22萬8519例，尚在醫學觀察的無症狀感染者5783例（境外輸入444例）。

甘肅仍是當前疫情關注焦點，新增確診42例與無症狀感染者329例合計371例，即使省會蘭州市實施封控並導致物資匱乏而民眾買菜難，當地新增染疫仍佔全省逾半，通報新增確診31例與無症狀感染者164例合計195例。

另個重災區廣西則是新增確診35例與無症狀感染者174例合計209例，其中爆點北海市新增確診35例與無症狀感染者167例合計202例，佔全省新增染疫逾96%。

健康時報網22日報導，河南的駐馬店市自9日爆發疫情，12日起實施相當於封城的全域靜態管理，至18日起陸續解封，但隨後當局另於21日宣布，泌陽縣從即日起也實施全域靜態管理7天，下令所有人足不出戶。

駐馬店自19日至21日分別通報新增病例127、76與18例，累計3天破200例，而這波疫情截至20日，駐馬店累計通報染疫524例，轄屬的泌陽縣就佔了521例。

香港方面，據網路媒體01今天報導，香港22日新增染疫4270例，這是連續第2天破4000，另通報新增6個死亡病例，衞生署預料按趨勢新增病例將持續倍增。

衛健委指出，截至7月22日24時，香港特別行政區累計

通報染疫34萬9298例（出院6萬6336例，死亡9454例）。