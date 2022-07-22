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變異株將長期存在 習近平堅持清零面臨挑戰

中央社／ 台北22日電
大陸堅持「動態清零」。圖為日前上海警方在乍浦路橋上，攔檢外送員車輛。中新社
大陸堅持「動態清零」。圖為日前上海警方在乍浦路橋上，攔檢外送員車輛。中新社

中國官方今天通報新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例（含確診與無症狀感染者）1011例，而當前中國的疫情對於中共領導人習近平堅持清零構成挑戰，因專家稱，病毒變異株將長期存在。

中國衛健委上午通報，新增確診175例，境外移入69例，本土106例中，甘肅省52例、廣西省21例、廣東省10例、安徽省8例、四川省6例、重慶市5例、上海市3例、江西省1例。

衛健委另通報新增無症狀感染836例，境外移入62例，本土774例中，甘肅517例、廣西132例、安徽44例、河南省20例、上海15例、廣東13例、四川13例、天津市10例、江西4例、雲南省3例、吉林省2例、重慶1例。

截至21日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，累計死亡病例5226例，累計報告確診病例22萬8355例；尚在醫學觀察無症狀感染者5481例（境外輸入428例）。

中國這波自6月於安徽爆開的疫情持續蔓延，如此勢必對於習近平堅持貫徹清零的防疫策略構成嚴峻挑戰，尤其是中國疾控中心病毒學首席專家董小平說，變異株Omicron應該不會是最後一個。

中國健康時報網21日報導，董小平在國務院記者會表示，有關於COVID-19病毒變異，大部分學者認為將「長期存在」，他雖說當局目前採取的防疫措施可有效因應疫情，卻又坦承施打疫苗追加劑才是最佳的防疫之道。

董小平指出，特別是高齡長者、慢性病患者，注射加強劑仍是最有效的預防措施。

至於當前中國疫情，中國媒體天目新聞今天報導，7月間中國疫情多點爆發，江蘇、安徽、遼寧省、福建省、廣東、山東省等地相繼通報確診患者。

而甘肅則是當前的重災區，最新統計顯示，21日中國新增本土病例880例當中569例集中在甘肅，占比達65%，並以省會蘭州市最嚴峻，21日通報新增確診50例與無症狀感染者201例，合計251例。

中國媒體21經濟網今天另報導，7月14日以來，中國單日新增本土染疫數平均超過400，19日達到935例的峰值，估計這波疫情擴散至21省78地，防控形勢依然嚴峻複雜。

此外，傳染力強且傳播速度快的病毒變異株Omicron亞變異BA.5，不只攻陷之前全面封城兩個月的上海，中國健康時報網21日報導，另有6地包括陝西省西安市、天津、遼寧大連市、首都北京市與廣東珠海市，也通報患者感染BA.5的病例。

香港方面，據網路媒體01今天報，港府通報21日新增病例破4000達4375例，並新增3例死亡病例，衞生防護中心傳染病處主任張竹君說，社區有相當多隱形傳播，呼籲民眾盡快注射第3劑疫苗，並預告將增加強制檢測。

她說，當前新增病例數持續攀升，但相較於今年2月及3月的第5波疫情增速較緩，不過還看不到趨緩的跡象，而且新增病例大約每隔兩週增一倍。

衛健委通報，截至21日24時，香港特別行政區累計通報病例34萬8541例（出院6萬6187例，死亡9448例）。

澳門方面，01報導說，澳門21日於24小時內新增5例染疫病例，自6月18日起累計通報1800例。

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