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中國本土疫情多點擴散 輸入性防控壓力大增

中央社／ 台北21日電

中國COVID-19疫情20日單日新增近千例，其中本土病例占7成，已逾20省市出現疫情，呈現多點擴散。專家表示，新病毒株在全球引發新一波高峰，輸入性疫情防控壓力明顯增加。

中國國家衛生健康委員會官網上午公布，20日零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）943例病例（含確診與無症狀感染者），其中本土病例826例。

20日本土病例焦點以甘肅合計363例、廣西187例為最多，其次安徽84例、河南76例、四川44例等。

甘肅省本次本土疫情集中出現在省會蘭州，截至20日，蘭州市已啟用集中隔離點145個、房間1萬3249間，正在集中隔離突破萬人，達1萬298人。

至於廣西新增本土確診病例則集中在北海市，7天內北海市染疫逾700例，由於北海是熱門旅遊景點，疫情來的快又急，至20日止約有2000名遊客滯留，當局正著手處理。

據陸媒「健康時報」20日報導，截至19日，本波疫情已經涉及超過20省市，目前仍有高風險地區92個。Omicron亞型變異病毒株BA.5及分支陸續在西安、上海、北京、天津等地檢出。

中國工程院院士張伯禮對此表示，新病毒株BA.5、BA.4已在世界數十個國家流行，在全球範圍內又引發新一波的疫情高峰，中國輸入性疫情防控的壓力也明顯增加。

目前疫情處於多點式擴散，張伯禮認為可能與OmicronBA.5或BA.4病毒株的傳播力較強且具有更強的免疫逃逸能力有關，因此再次感染，突破性感染也多發生。

至於香港及澳門部份，香港20日新增3805例確診，其中3625例屬於本土感染，另新增1例死亡個案。隨確診人數上升，當局憂心醫療系統負擔加重 。

澳門20日則新增18例確診，當局宣布因社區傳播風險降低，自23日至30日零時，工商業有限度恢復營運，但托兒所、購物中心內的店舖以及大樓的室內裝修工程仍需暫停。

新冠肺炎

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