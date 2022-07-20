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河北省視察疫情 孫春蘭：克服麻痺思想精準防疫

中央社／ 台北20日電

中國多地爆發新一波COVID-19疫情，中國國務院副總理孫春蘭18至19日到河北省視察，強調各地各部門要「克服麻痺思想、厭戰情緒、鬆勁心態」，嚴格執行最新的第九版防控方案，精準防疫。

官媒新華社19日報導，孫春蘭18至19日到河北省視察，實地考察邯鄲市高鐵東站、鄉鎮衛生院、疾控中心和石家庄市冷鏈物流園、醫院、社區核酸採樣點等，了解第九版防控方案落實情況，並主持召開基層一線防控人員和有關專家座談會，聽取防控工作意見，對河北常態化疫情防控取得的成效予以肯定，全省已較長時間保持社會面清零。

孫春蘭強調，要堅持「動態清零」總方針，嚴格執行第九版防控方案，以最短時間、最小成本控制疫情，並指第九版防控方案不是放鬆，而是要求精準。

孫春蘭又表示，要壓實重點場所防控責任，配備必要的防控人員和物資設施，發現疫情即進行面對面疫調，根據疫調結果，科學劃定中高風險地區和管控風險人群。

她說，對傳播鏈不清、出現社會面擴散的情況，要集中資源快速撲滅疫情，「各地各部門要克服麻痺思想、厭戰情緒、鬆勁（指鬆懈）心態」，高效統籌疫情防控和經濟社會發展，以實際行動迎接中共20大勝利召開。

中國國務院應對新型冠狀病毒肺炎疫情聯防聯控機制綜合組6月28日發布「新型冠狀病毒肺炎防控方案（第九版）」，當中包括將密切接觸者及入境人員隔離時間從「14+7」調整為「7+3」，密接者的密接者由集中隔離改為居家隔離。

新華社16日引述多名專家解釋第九版防控方案。

中國國家衛生健康委疾控局傳染病防控處處長劉清表示，Omicron病毒變異株的特點是潛伏期縮短，平均潛伏期為2至4天，絕大部分能在7天內檢出，而且傳播力和隱匿性更強，傳播速度更快，第九版防控方案是進一步提高疫情防控的科學性、精準性。

對於以往爆發疫情的地方不時進行大規模核酸檢測，中國疾控中心傳染病管理處研究員王麗萍表示，第九版防控方案針對省會城市和千萬級人口以上城市等，發出了核酸檢測策略。

王麗萍說，疫情發生後，若經疫調研判「感染來源明確」、「傳播鏈清晰」、「未發生社區傳播」等條件，無需對發生疫情的區域展開全員核酸檢測，將重點式對風險區域和有時空交集人員展開核酸篩查。

她表示，若經疫調研判認為傳播鏈不清、風險場所和風險人員多、風險人員流動性大，疫情存在擴散風險時，則需啟動區域全員核酸檢測。

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