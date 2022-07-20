中國疫情繼續燒 口袋淺縣市哭窮沒錢防疫

中國官方今天通報19日新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例（含確診與無症狀感染者）1012例創7月以來新高，疫情加劇。但口袋淺地方政府如安徽懷遠哭窮稱，沒錢難執行全員核酸檢測。

中國衛健委官網上午通報，19日零時至24時，新增確診150例，境外移入42例，本土108例，分別是甘肅省47例、廣西壯族自治區21例、廣東省20例、四川省7例、上海市5例、安徽省4例、江西省3例及北京市1例。

新增無症狀感染者862例，境外移入35例，本土827例，分別是甘肅306例、廣西256例、河南省127例、安徽79例、天津14例、上海10例、吉林省與廣東各8例、江西與四川各7例、雲南省3例，江蘇省與湖南省各1例。

總計中國19日本土新增935例，其中353例來自甘肅，而省會蘭州市先前執行封控7天止不住蔓延，當局決定再封控7天但仍增228例，占甘肅新增病例約65%，顯示甘肅疫情仍相當棘手。

這波從6月自安徽泗縣爆開的疫情已蔓延逾20省市，時序來到7月，16日中國新增病例逼近600達580例，此後迅速攀升至19日已破千，尤其華南地區的兩廣，也就是廣西與廣東近來疫情不斷升高。

中國財新網19日報導，自7月12日廣西壯族自治區北海市海城區通報首例無症狀感染者以來，8天內本土病例已破900，並已外溢至南寧、崇左與桂林市，由於當地疫情嚴峻，已啟用方艙醫院隔離染疫患者。

報導說，北海市的疫情進入多點社群傳播階段，大部分感染者與這波廣西疫情擴散點金發市場有關，而且病毒傳播速度快又隱匿。

中國健康時報網今天報導，廣東衛健委統計，自6月18日至今當地疫情已持續一個月，截至7月19日24時，廣東累計本土病例逾300例。

報導說，廣東疫情呈現多點散發，尤其感染病毒變異株Omicron的患者多屬輕症及無症狀感染，對於防疫構成嚴峻挑戰，加上疫情源頭多樣傳播鏈複雜，有待檢測病毒基因序列才能溯源。

此外，第一財經19日報導，鄰近泗縣的安徽懷遠縣醫療資源有限，但累計4天染疫已超過300例，難以因應突然爆發的疫情。

報導說，懷遠人口93萬5000，若核酸檢測每人每劑成本人民幣（下同）2.7元（約合新台幣12元），則執行一輪全員檢測就要耗掉公帑252萬4500元，全員檢測10天共計2524萬5000元。

懷遠縣今年度預算用於公共衛生支出預計1億121萬元，如此10天的全員檢測就用掉25%的額度，更別提因應突發公共衛生事故的費用只有16萬元，而安徽19日通報新增病例83例，55例來自懷遠。

截至7月19日24時，累計中國死亡病例5226例，累計報告確診病例22萬7980例，尚在醫學觀察的無症狀感染者4611例（境外輸入389例）。

香港方面，網路媒體01今天報導，香港連續一星期單日新增逾3000例，19日新增3256例，包括境外輸入237例，新增4個死亡病例，港府擔憂若新增病例數持續攀升，將壓垮公營醫療體系。

截至7月19日24時，累計香港染疫數達34萬7122例，包括出院6萬5927例，死亡9444例。