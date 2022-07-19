昔棄美國籍和中華民國戶籍 陸經濟學家郎咸平「永遠離開上海了」

中國經濟學家郎咸平，再次成為中國社交媒體輿論圈關注的主要目標之一。這一次受關注的原因不是因為他為中國政府的新冠防疫政策叫好，更不是因為他的母親在等待核酸結果時耽誤就醫、最後去世的事情。也不是因為他威脅美國“用慣了制裁大棒，終有一天會自食其果”。而是因為一位自稱是其好友的用戶在微信朋友圈上爆料：郎咸平舉家遷移香港、永遠離開上海了。

生於台灣桃園縣，在台灣接受基礎教育後前往美國留學、講學的郎咸平從1994年開始在香港中文大學任教，放棄了美國國籍和中華民國的戶籍。他的作品包括《馬克思中觀經濟學》、《新帝國主義在中國》以及《誰在謀殺中國經濟》等書籍。同時在第一財經、廣東衛視、寧夏衛視和互聯網上均推出了自己的財經評說分析節目。

中國官媒“人民網”曾經對其做出評價：郎咸平是最早公開對中國國有企業產權改革提出批評的人，而在多項社會熱點問題上的大膽建言、披露現實的態度，深得中下層人民的喜愛。

郎咸平的沉默

截止發稿，郎咸平沒有對其舉家遷移香港的消息做出回應。其新浪微博最新關注中國“拆車寫研報”的貼文下，許多用戶表示要求證郎咸平目前人是否已經抵達香港。更有許多包括“時閱時閱”在內的用戶關注“郎咸平離開上海，也潤啦”的消息。微博用戶“汪安迪丨行動決定一切”發文稱：“經濟學家朗咸平從上海搬遷至香港。兩個月的封鎖嚇走的不只是郎咸平，人才流失大逃亡，直接間接損失不可估量。”

新冠危機即將走完第三個年頭，中國官方繼續強力推行“動態清零”政策。在大幅度拖累經濟發展的同時，也讓英文“跑”（run）的漢語拼音諧音“潤”成為網絡流行用語。許多之前看好中國經濟發展勢頭強勁，原本沒有移民意願的中產階級如今有很多人都在考慮“潤”出中國，起碼讓子女離開。日本野村證券公司最新表示：目前有41個中國城市正在實施全面或部分封鎖，或是某種基於地區的控制措施。影響到中國國內生產總值的22.8%。

“封建社會也沒有這般凶殘”

中國各地官方機構在新冠防疫中的種種不當行為，也越來越成為中國公眾關注的目標。上海一居委會工作人員私自上門給98歲老人打疫苗致病危的消息引發了輿論的眾怒。被視為激進左派、毛派的北京大學中文系教授，孔子和平獎的發起人孔慶東7月18日就相關事件發表評論稱：“這是要造反嗎？封建社會也沒有這般凶殘。”

凶殘的一方面是中國官方的新冠高壓管制政策，另一方面，中國民眾對官方宣告中“境外輸入”病例的反應，也毫不遜色。18日，官媒《環球時報》援引北京晚報，報導了北京新增境外輸入感染者為國際航班機組人員的消息。稱相關人員“在京健康監測期間，未執行非必要不外出規定，於7月17日到祥雲小鎮就餐、看電影、購物、乘坐公共交通。”相關新聞的評論區下，點贊最多的評論是：“死刑、殺一儆百”。點贊數量排名第二的評論是：“這種人就該拉出筆（編者按：斃）了”。

病毒變異株引擔憂

同時根據一位不願意透露身份的中國體制內知情人士的透露，中國目前所推崇的“清零政策”在中共黨的20大結束前不會有明顯的松動。中國媒體《第一財經》報導稱：自今年7月6日，西安確認中國首例感染奧密克戎BA.5變異株的本土病例以來，截至7月17日的不到兩周時間內，中國多地已報告了多達10種奧密克戎亞型變異株。7月17日，成都通報，最新一輪疫情基因測序分析，感染者感染的是奧密克戎亞型變異株BA.2.12.1，在中國本土疫情數據庫中尚未發現同源序列。

《第一財經》的報導聲稱，“所有變異株均為境外輸入”，同時新冠病毒的加速進化也引起科學家們的擔憂。中國國家衛生健康委員會18日公布的新型冠狀病毒肺炎疫情最新情況顯示：當天新增確診病例237例，其中境外輸入病例38例，含6例由無症狀感染者轉為確診病例。本土病例199例，含56例由無症狀感染者轉為確診病例。無新增死亡病例。無新增疑似病例。與之前兩日的167和154例新增確診病例相比有顯著上升。到目前為止，中國對入境人員進行7天集中隔離醫學觀察外加3天居家健康監測的規定沒有發生變化。

（綜合報導）

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