澳門新增10例COVID-19確診 1個月以來單日最少

澳門過去一天新增10例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，是自6月20日以來單日確診數最少，反映當地疫情趨向緩和。

澳門自6月起爆發新一輪疫情，至今累計有1765例確診病例。

為了遏制疫情，澳門原定由7月11日零時至18日零時停止所有非必要的工商業活動，讓澳門處於「相對靜止」狀態，以減少人流。當局其後延長相關措施至7月22日。

另據澳門電台報導，澳門行政長官賀一誠今天統籌及部署下階段防疫工作，並指示各部門盡快達至社會面「清零」，讓社會早日回復正常運作。

COVID-19爆發近3年來，澳門在防疫上一向表現不錯，直至6月疫情突然大爆發，逼使當局實施全民病毒檢測及接近全面封城的措施。