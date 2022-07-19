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BA.5襲中國 41個城市2.64億人被封控恐再損經濟

中央社／ 台北19日電

Omicron BA.5變異株入侵中國，外媒報導，中國目前有41個城市全面或局部封控，涉及2.64億人，相關地方的經濟活動占全中國18.7%，但中國將資源用於大規模檢測而非疫苗接種，不利控制疫情。

英國金融時報今天報導，雖然封控措施已顯示會破壞經濟，但隨著Omicron BA.5變異株入侵中國，引發中國多個城市新一輪大規模封控或核酸檢測。

報導指出，一週前中國只有31個城市涉及2.47億人被封控，相關地方的經濟活動占全中國17.5%。剛過去的週末，中國只錄得1090例感染病例，遠低於其他國家，但在堅持清零政策下，封控範圍愈來愈大。

目前中國增至41個城市全面或局部被封控，涉及2.64億人，根據日本投資銀行野村證券估計，相關地方的經濟活動占全中國18.7%。

實施封控的地方如甘肅省蘭州，將主城四區的臨時管控時間延長至24日，廣西北海市潿洲島旅遊區18日已被封控，天津18日起全市展開核酸檢測。上海此前要求近半個城市的民眾進行大規模核酸檢測，引發民眾憂慮會再次封城。

報導引述美國外交關係協會（Council on ForeignRelations）全球衛生問題高級研究員黃延中表示，愈來愈多中國城市出現BA.5的病例，顯示中國會出現一新波疫情，在中國的清零政策下，會引致更多大規模核酸檢測及封控。

報導又指出，目前中國只有1.7億至1.8億的60歲以上老人已接種3劑疫苗，根據今年6月27日至7月7日中國老人每日平均接種第3劑疫苗的數據推算，要直至2023年，才有約2.1億的60歲以上老人，即80%人接種3劑疫苗。

德國柏林大學病毒及免疫學教授坎寧（DenisKinane）表示，中國大批老人未接種疫苗，而Omicron病毒變異速度快，對中國控制疫情造成很大的挑戰；中國封城或邊境管制措施可以延遲BA.5疫情爆發，但他預期BA.5會在未來數月成為中國的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的主流病毒。

坎寧表示，清零政策不可持續，因為病毒會變得愈來愈容易傳播，各國應以務實策略應對。

報導指出，中國將資源用於大規模核酸檢測而非疫苗接種，老人的低疫苗接種率不利於中國改變清零及封控政策。

上海在今年上半年封城2個月，嚴重影響中國經濟。中國官方此前發表數據，今年第2季中國GDP僅年增0.4%，較第1季的4.8%大幅下滑。

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