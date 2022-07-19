中國官方整頓核檢產業亂象 348家機構被責令整改

中國採取清零方針應對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，核酸檢測市場需求量大增，同時衍生多重亂象。官方祭出監管令後，據不完全統計，40家機構資格被暫停、348家機構被責令整改。

核酸檢測產業鏈於疫情期間竄升為新興行業，背後問題同時浮現，包括檢測機構浮報檢測數量、人為稀釋樣本影響檢測結果、機構開出假陰性證明等。官方於6月祭出監管令，整頓機構和所聘人員資質、作業流程等。

據21世紀經濟報導19日報導，重慶、遼寧、北京、上海、安徽、浙江、四川、廣東等至少20省市執行稽查工作；截至目前，有40家機構資格被暫停、348家機構被責令整改，6家醫療機構被吊銷執業許可證、取消資格或註銷；多個第三方核酸檢測機構被立案調查，相關人員被追究刑事責任。

從各地方所公布的責令整改名單中，其中不乏疾控機構和大型醫療機構的身影，包括湖南省疾病預防控制中心、西安醫學高等專科學校附屬醫院等三甲醫院；多個上市公司也名列名單中。

深圳市第三人民醫院院長盧洪洲表示，應該繼續嚴格監管核酸檢測產業鏈，深圳市對第三方實驗室派駐公立醫療機構專業人員，一方面能夠解決公立醫療機構檢測人員和場地不足的問題，同時能夠保證第三方實驗室的檢測品質和水平。

盧洪洲說，省會和千萬級人口以上城市仍有核酸檢測需求，尤其是境外移入風險高的城市會持續推動常態化核酸檢測。

中國國務院聯防聯控機制綜合組於6月初印發「關於進一步加強新冠病毒核酸檢測全鏈條監管的通知」，加大核酸檢測監管力度和質量控制。通知發出後，各地進行了系統性稽查，多個機構被責令整改或暫停營運。