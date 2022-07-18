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四川成都發現新Omicron變異株序列 全市管控7天

中央社／ 台北18日電

中國四川成都爆發新一波COVID-19疫情，市內發現的Omicron BA.2.12.1變異株（即BG.2進化分支）在中國未發現同源序列，目前病毒來源不明。成都全市今天起管控7天，民眾非必要不離市。

央視網報導，四川省成都市政府新聞辦17日召開新聞記者會，通報成都本土疫情累計有14例病例，迄今除首發病例外，其他病例都是密切接觸者或同時空曝露的人，傳播鏈條清晰，處於一個早期感染狀態。

據健康四川官微的微信公眾號通報，成都本輪疫情經病毒基因測序屬Omicron BA.2.12.1變異株，在中國國內本土疫情數據庫中未發現同源序列，在全球數據庫中查找病毒基因組，差異最小為德國5月份上傳的病毒序列。流行病學調查尚未發現病毒感染來源。

通報指出，Omicron BA.2.12.1變異株傳播力強，研究顯示傳播速度是BA.2的1.2倍。

成都市新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部18日發出通告指出，15日以來發生新一輪本土疫情，為進一步加強防控，全市酒吧、KTV、健身房等密閉娛樂場所及各類公共文體活動場所暫停營業。

通告又指，民眾非必要不離市，需離市民須持48小時內核酸檢測陰性證明。市內暫不舉辦大型會議，各類校外培訓機構暫停線下培訓，宗教活動暫停，餐飲單位不承接宴席活動，各類診所禁止接診發燒病人。

通告提到，有關措施自18日下午5時起實施，暫定實施7天。

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