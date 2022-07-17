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遼寧丹東又現陽性病例 成都4區臨時管控

中央社／ 北京17日電

連續多日零新增COVID-19病例的遼寧省丹東市，今天確認又新增1名核酸檢測陽性人員，但他不是接受核酸檢測就是在田間務農或居家。此外，成都也因4區出現疫情臨時管控1週。

澎湃新聞報導，丹東市疾控中心今天公告，16日在丹東市主城區核酸檢測中發現1管混管異常，17日凌晨確認1名核酸檢測陽性人員。行程軌跡顯示，這名村民1週內做了3次核酸，其餘時間多在稻田務農或居家。

丹東當局10日曾表示，3日至5日連續3天社會面無新增陽性感染者，間隔3天後，9日主城區全員核酸檢測無新增社會面陽性感染者，該市已「成功撲滅」這一波疫情。為鞏固疫情防控成果，丹東於11、13、15、17日集中開展全員核酸檢測。

在四川省成都市，疫情也出現復燃。川觀新聞報導，成都市政府新聞辦晚間召開記者會並通報，從今天凌晨0時到下午4時，成都市新增本土確診病例5例，本土無症狀感染者2例。累計報告本土確診病例11例、本土無症狀感染者3例。

成都市成華、金牛、青羊、龍泉驛等4個區分別從16日或17日開始實行為期1週的臨時性管控措施，期間酒吧、棋牌室、茶樓、網吧、KTV、各類文化藝術和教育體育科技培訓機構、洗浴中心、密室逃脫、劇本殺等人員密集空間密閉場所暫停營業。

另外，在甘肅省蘭州市主城區的4個行政區，從11日0時起就宣布因疫情臨時性管控一週。根據央視新聞，今天這4個區繼續延長臨時管控措施至24日午夜。期間，除必要人員均實行居家辦公，娛樂休閒與文化活動場所一率暫停營業。

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