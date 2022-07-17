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香港新增3486例確診 港專家估8或9月疫情破1萬例

中央社／ 台北17日電

香港官方今天通報新增3486例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案。香港政府專家顧問劉宇隆估計，8月或9月的單日確診病例數有機會重新超過1萬例。

綜合香港電台、香港商業電台等媒體報導，香港單日確診個案持續徘徊在3500例上下，新增3486例確診，包括3313例本土感染及173例境外輸入病例。另新增4例死亡個案。

鑑於香港疫情回溫，香港政府專家顧問劉宇隆估計，在8月或9月的單日確診病例數，有機會重新超過1萬例。

他認為，若2023年夏季疫情轉為明朗，才能討論是否不用戴口罩。

對於近期香港學校感染群組擴大，劉宇隆表示，學生及教職員應維持每天回校前做快篩，及早找出個案，學校也應確保做好通風。

新冠肺炎 香港

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