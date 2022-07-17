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中國疫情擴散 廣西劃紅區封控澳門延長停市

中央社／ 台北17日電

中國官方今天公布新增580例本土病例（含確診與無症狀感染者），其中廣西單日新增達244例，因有社區隱匿傳播風險，啟動紅區封控，另澳門宣布延長停市5天，未來一週進入「清零期」。

中國國家衛生健康委員會官網上午公布，16日零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）154例，當中本土確診106例。另外，本土新增無症狀感染者474例。

中國這波近期自安徽省爆開的疫情，伴隨COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron的亞變種病毒株，也就是傳播速度更快且傳染力更強的BA.5，迄今估計已蔓延至少19省市。

16日疫情重點為廣西北海、甘肅、安徽蚌埠等。

廣西16日單日新增244例最多，其中集中在北海市。北海市表示，當前疫情防控形勢嚴峻複雜，社區隱匿傳播風險較大，為迅速控制疫情，盡快實現社會面動態清零，啟動分區管控，將海城區、銀海區部分區域劃為紅區，實行封控措施，封控期間，人員足不出戶，只進不出。

另甘肅蘭州市單日新增158例，蘭州市針對4區升級至「嚴格」臨時性管控，蘭州市副市長楊德智表示，將全力做到篩查全、追陽全、流調全、劃定全、隔離全、治療全，統籌全市各方力量，同心同行共抗疫情，盡快遏制疫情蔓延擴散。

此外，安徽蚌埠市截至16日21時共發現201例病例，其中懷遠縣194例、禹會區7例。但蚌埠市認為目前疫情防控形勢總體可防可控，暫無封控計劃。

至於在香港及澳門部份，16日香港新增確診病例3762例，香港醫管局表示，目前有逾1100名確診者在公立醫院或隔離設施留醫，因社區個案增多，越來越多確診者要入院，雖然現有病房和病床，仍然能夠應付需求，但無可避免影響非新冠醫療服務。

澳門本波疫情迄今累計增至1706例，自7月18日零時至7月23日零時，延長暫停所有工商業活動和場所運作5天，澳門政府表示，澳門未來一星期將進入「清零期」，期間將繼續按風險進行重點人群檢測，最終目標是「動態清零」。

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