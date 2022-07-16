快訊

南投血案現場有高大成名片 本尊回應、疑凶嫌「滅廠」有藏鏡人

強生將下台…英「首席捕鼠官」意外捲入首相之爭 飯碗恐被搶

澳門政府再撥款370億 援助疫下受影響市民

中央社／ 台北16日電
疫情對澳門經濟和民生造成巨大衝擊。 路透
疫情對澳門經濟和民生造成巨大衝擊。 路透

澳門政府表示，考慮到本輪疫情對澳門經濟和民生的巨大衝擊和影響，決定繼上月後，再撥款100億澳門元（約新台幣370億元），作為應對疫情各項開支，並援助受疫情影響的在澳人士。

此外，綜合官方香港電台等港媒今天報導，澳門政府決定將「相對靜止」措施延長5天，下星期一（18日）至星期五繼續暫停所有從事工商業活動的公司和場所運作，維持社會必要運作及居民生活所需的公司或場所，包括街市、超市等不受影響。

所有人要繼續留在住所，若因執行必要工作、購買生活物資或其他緊急原因必須外出，成年人必須佩戴KN95或以上標準的口罩。

當局說，在「相對靜止」管控措施下，每天新增COVID-19病例大幅回落，是本輪疫情最終實現社會面清零前必須堅持的措施。

這兩年疫情控制相對穩定的澳門，自6月下旬爆發本輪疫情以來，截至昨天已累計病例1706例。

為紓緩中小企經營壓力和居民困難，澳門政府於6月19日宣布預算規模約100億澳門元的經濟援助措施，重點在於補助因疫情防控措施而引起的停工停業的僱員及商號。

上輪措施涵蓋5個方面共9項，包括：款項援助、就業支援、稅費減免、補貼及擴內需。

報導說，有關涉及撥款的修改預算法案已於15日送交立法會審議，通過後即予落實執行，務求盡快讓符合資格人士受惠。

新冠肺炎

延伸閱讀

賭場停業、「禁足」7天 澳門能「清零」嗎？

澳門今起封城 賭場暫停營業一周 3天前就傳出要封城

澳門拼清零封賭場 將暫停非必要工商活動7天

澳門爆疫醫療設施不足 徵用賭場酒店作醫學觀察

相關新聞

疫情反覆 中國首款國產口服藥申請上市獲受理

中國官方今天公布，新增450例COVID-19本土病例，包括75例確診及375例無症狀感染者。在疫情反覆之際，首款國產口...

安徽懷遠封閉管理 初篩有151例陽性

自15日上午安徽蚌埠市懷遠縣突然公布全縣實行封閉管理後，直至傍晚才披露當地疫情最新進度，稱14日篩檢已有151例初篩陽性...

上海98歲老人被強制接種疫苗惹議 官方：不存在硬打

大陸疫苗接種持續推進，而老人比率仍有待持續提升，但近期傳出有98歲老人被強制施打疫苗，對此當地居委會回應稱，是有經過老人...

上海新冠確診激增 方艙醫院傳重開 民憂封城

上海解除全市長達兩個月的嚴格封控剛過六周，這座中國最大的城市又開始努力應對新冠病毒感染的激增。社交媒體上流傳著來自官方的...

香港新增3674例確診、5死 即起居隔須戴電子手環

香港官方14日通報新增3674例新冠病毒確診個案，較前一天多了約500例；新增個案中，有257例為境外移入。此外，昨天增...

無報告病例 安徽懷遠仍突然實施「封閉管理」

大陸疫情趨勢複雜，近期開始有地方恢復臨時性管控或封閉管理，最新消息顯示，安徽省蚌埠市懷遠縣也宣布了封閉管理措施，要求所有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。