上海解封標籤難撕 跨省移動仍遭差別待遇

上海6月初解封以來，生活逐漸恢復正常，然而曾處於疫情風暴中心，使上海人的身分成特別「標籤」，跨省旅遊、出差遭差別待遇，有人登記住宿時被揶揄，還有人行程被迫取消。

上海解封之後，陸運及國內航班陸續恢復，不少企業重新恢復營運並安排出差業務，確認營運情形、安排後續生產計畫，並把封控期間鬆動的訂單「抓牢」；於此同時，正值暑假，在封控了較長一段時間後，不少家庭也安排跨省旅遊。

以目前上海的防疫規定，疫情低風險以下地區的民眾可以離開上海，且須持48小時內的核酸陰性證明。然而，上海曾經處於疫情風暴的核心，受到全中國的關注，即便解封後，官方也多次要求各地應分風險管控，不得「一刀切」，但貼在身上的「上海人」標籤仍難撕掉，跨省移動不時傳出遭差別待遇。

一名近日從上海南下廈門參加海峽論壇的台商告訴中央社，他提前抵達廈門為參與論壇做準備，同時也趁機拜訪當地台商與合作夥伴，並且處理一些公務。然而按照上海的防疫規定順利出發後，卻在抵達廈門時，因為「從上海來」而被站務人員特別關心。

此外，他在入住旅館的時候，也因為出示的行程碼顯示曾經到過上海，遭門口保安人員以「上海人要把自己管好啊」的言語揶揄。

類似的遭遇同樣發生在中央社記者身上。

中央社記者日前從上海出發，搭高鐵南下採訪海峽論壇。抵達廈門時，卻在車站閘口查驗「核酸檢測結果」與「行程碼」時被攔了下來，理由是「行程碼顯示是從上海來」以及「沒有核酸檢測紀錄」。

中國各省市幾乎都有自己獨立的健康碼系統，因此即便在上海頻繁做了核酸檢測，但礙於福建的健康碼系統與上海的系統資料無法平行轉移，形成了「上海進站有資料，廈門出站沒資料」的詭異情形。

隨後，記者被帶到一旁的人工查驗通道，站務人員詢問「來廈門的目的」、「為什麼沒做核酸」等問題。在出示上海健康碼系統中的資料，並經歷一番周折後終於順利出站。

此外，在往後採訪的數日間，頻繁接到當地街道辦事處或居委會打來的電話關心，內容千篇一律：「來廈門做什麼」、「現在住在哪裡」、「要在廈門待多久」。甚至其中一通來電，對方點出多個上海的中高風險地區，並詢問記者在上海的住處是否位在當地。

除了參加會議外，也有上海的台商透露，近日原本要出差，跨省拜訪合作的廠商，卻在出發前數日接獲對方通知，希望暫緩。經多方打聽後得知，客戶公司坐落的園區以口頭通知「希望暫時不要接待上海來的客人」。

對於上海人成了中國各省「特別關愛」的對象，一名上海友人向記者自嘲：「以往都只有上海人討厭其他地方的人，大概從沒想過有一天，全中國會聯合一起討厭上海人。」

雖然上海已經解封1個半月，然而曾經的擔憂、恐懼，以及近期再起的零星疫情都如同隱形的枷鎖一樣，困住上海人以及旅居在上海的人。