中國專家：BA.5致病性減弱 多無症狀檢測困難

Omicron亞型變異株BA.5分支成為全球主要COVID-19流行病毒，並在中國大陸引發新一輪本土疫情。對此，中國專家說，BA.5致病性明顯減弱，但由於無症狀感染增多，造成檢測的一定困難。

香港01今天報導，湖北武漢大學醫學部病毒學研究所副所長、病原生物學系副主任楊占秋昨天接受官媒央視節目訪問時，作了上述表示。

楊占秋表示，目前為止，所有Omicron變異株病毒的致病能力較過去流行的病毒株相明顯減弱，感染Omicron變異株病毒後引起重症病例，或有症狀感染的病例明顯減少，病人大多數是無症狀感染，即沒有任何症狀。

他指出，由於無症狀感染增多，可能對檢測、發現造成一定困難，「但說到引起疾病的危害程度，它是明顯的降低了」。

楊占秋進一步表示，過去一般認為，COVID-19病毒主要是引起肺的損害，而目前來說，Omicron變異株病毒僅僅是在咽喉部、上呼吸道感染，類似於感冒樣的症狀，不會引起肺炎這樣一種嚴重的症狀。

中國國家衛生健康委員會官網上午公布，12日零時至24時，中國大陸31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）98例，其中本土病例57例；另新增204例本土無症狀感染者。