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上海方艙重啟 居委建議民眾備好14天糧食

中央社／ 台北13日電

上海疫情捲土重來，因應疫情發展，上海重啟了方艙醫院，還有居委建議民眾備妥約14天的糧食與藥品，「有備無患」。

上海這波疫情涉及Omicron亞變種病毒株BA.2與BA.5，疫情來得又急又快。

根據陸媒財新網披露，不具名的疾控人士說，上海BA.5傳播鏈已不止一條，均為境外輸入關聯疫情。他們已經連續多日處在高強度的工作中，進行流調溯源，盡力趕上病毒的傳播速度。

報導指出，隨著疫情進展，需要被隔離管控的陽性相關人員也增多。為此，上海已重啟部分隔離點方艙作為密接者的集中隔離場所。

上海楊浦體育館密接隔離點方艙已於近期重新啟用，主要用於楊浦區及周邊地區密接人員的隔離場所。

崇明區花卉博覽園停車場也被改建為一個約有800間隔離板房的隔離點，主要用於黃浦區密接人員的隔離場所。

報導還指出，近日，普陀區、虹口區和徐匯區的許多街鎮居委已建議居民，備好14天左右的食品和醫藥儲備。

不過，這樣的建議引起上海民眾人心惶惶，深怕重演4、5月的封城。

健康時報報導指出，有2個居委發布倡議書，提醒居民：「有條件的請家中做好14天左右的食品和醫藥儲備，有備無患。」在內的6項倡議。

上海市普陀區新湖明珠城居委會工作人員說，「倡議書是真的，我們的考慮主要基於兩方面原因：一方面現在疫情散發，經常性會有密接、次密接的封控管理；另一方面，也是想激發大家的防疫意識，還是要繃緊這根弦。」

上海市虹口區廣靈居委會工作人員也稱，這樣的倡議主要是為了提醒居民有備無患。

工作人員指出，現在密接也要封樓，萬一封控比較緊急，大家沒有時間去買東西，會帶來生活上的困擾，「所以提醒大家一下」。

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