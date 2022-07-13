港推健康碼引反彈 特首出面辯護

香港政府因疫情推動全民掃健康碼引發民眾不滿，特首李家超12日辯稱，民眾掃健康碼可讓政府精準防疫，並非為了限制民眾進入中國。健康碼會將民眾以隔離程度區分為紅色與黃色，若有確診或接觸史的民眾須依據指示隔離。但外界認為，香港推行健康碼是為了防止民眾到中國參加抗議活動。

健康碼效果不佳

根據《美聯社》報導，香港特首李家超12日親自為新推動的健康碼進行辯護，他說透過掃描實聯制QRCode是用來監測疫情，並非為了限制民眾自由。香港12日新增超過2700人確診，目前已累積超過百萬人確診、9000人死亡，香港政府希望在限制最小的狀況下控制疫情。

健康碼是類似台灣實聯制的QRCode，在中國已推行許久，但最近才開始在香港使用。民眾在進出場所時需要使用「安心出行」APP掃健康碼，經系統偵測若有確診或接觸史，分別會收到紅色與黃色的簡訊，確診者將會收到紅色簡訊就地隔離，黃色簡訊則會需要到防疫旅館進行隔離。

但香港大學免疫學教授考林受訪時認為，如果入境香港旅客要適用黃色簡訊，那防疫的效果反而不好，因為入境旅客風險目前是低於香港本地疫情，香港應該以更大量的疫苗與藥物投放來控制疫情。33歲的黃先生受訪時也說，健康碼涉及隱私，感覺像被政府在背後畫靶、隨時監控。

防疫變成監控

《香港01》提到，近來中國河南鄭州發生銀行維權事件，大量民眾抗議無法從地方村鎮銀行提款、政府疑似包庇銀行業者侵占用戶存款400億人民幣，且當地政府還傳出針對抗議民眾使用健康碼以限制出入。

由於香港的防疫政策在李家超上任後，更加遵從中國的「清零」原則，也讓外界擔心香港政府也用健康碼監控人民，並限制民眾不能跨境參加在河南的抗議，或是在境內舉行抗議活動。

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