長期沉迷手遊影響防疫 西安急救中心主任被雙開

中國陝西省西安市今年初疫情期間，一名孕婦因核酸檢測逾期被醫院拒收後流產。西安急救中心原黨總支副書記、主任李強被指長期沉迷手遊，對防疫造成嚴重負面影響，遭到「雙開」。

今年1月陝西省西安市爆發疫情期間，一名孕婦因腹痛到西安高新醫院求診，院方以她的核酸檢測證明逾期4小時為由，拒絕入內，直到她在醫院外大出血才接診，最後8個月的胎兒不幸流產，事件引發中國民眾怒火。

事後李強及西安市衛健委主任劉順智受到黨內警告處分。

新京報等媒體12日報導，據陜西紀檢監察官微通報，日前經西安市紀委監委指定，西安市新城區紀委監委對李強嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。

經調查發現，李強身為黨員領導幹部及身負西安急救中心救死扶傷的職責，無視人民切身利益，違反政治紀律，落實中共中央關於疫情防控工作的決策部署不堅決、不到位；並指他收受可能影響公正執行公務的禮品、禮金、購物卡及接受宴請；在涉及人民生命安全的緊急時刻，罔顧人民合理訴求，給人民生命安全帶來重大風險隱患。

調查又指，李強違反工作紀律，「長期沉迷手機遊戲，作風鬆弛懈怠」，對西安市疫情防控工作造成嚴重負面影響和不良後果；並指他「追求低級趣味，喪失紀法底線」，在疫情防控的關鍵時期工作嚴重不負責任，引發多起重大負面網路輿情，造成惡劣社會影響。

調查又指他利用職務便利，損公肥私，以虛開發票、提高合約金額等方式侵吞公款；大搞權錢交易，為企業在業務承攬方面謀利，並非法收受巨額財物，違反國家法律，涉嫌玩忽職守、貪汙及受賄犯罪。

通報指出，李強在中共18大後不收斂，在中共19大後依舊我行我素，應予嚴肅處理。

經西安市衛生健康委員會黨委研究，決定給予李強開除黨籍處分；由西安市衛生健康委員會給予李強開除公職處分；並收繳他違紀違法所得，將他涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。