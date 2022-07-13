中國本土疫情續增 上海臨沂蘭州防堵擴散

中國官方今天公布新增261例本土病例（含確診與無症狀感染者），疫情反彈再受關注，上海、山東臨沂及甘肅蘭州均加強管控，嚴防疫情擴散。

中國國家衛生健康委員會官網上午公布，12日零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）98例，當中本土確診57例。另外，本土新增無症狀感染者204例。

中國大陸本土疫情持續反彈，其中上海剛經歷數月嚴格封城，6月解封不久即遇聚集性疫情確診者增加，12日新增5例確診、另50例無症狀感染者。

上海當局為遏止病毒傳播，防疫措施趨嚴，例如上海室內外體育場才開了11天，12日宣布再度關閉。還有2個居委會向居民發出包括做好「14天的食品和醫藥儲備，有備無患」等倡議，令民眾憂心會再度大規模封控。

此外當局甚至出現過度防疫作法，有網友只因與確診者在同一個KTV微信群組，就被判定為次密切接觸人員，健康碼轉紅碼被迫隔離。網友問：「病毒進化到透過網路傳播嗎？」；還有人笑稱現在多了個新詞「雲感染」。

在其他省市部份，山東臨沂5天新增246例感染者，現階段正處於集中發病期，當局將密切接觸、次密接人群全數隔離管控。甘肅蘭州市所有小區實行封閉式管理，全市人員非必要不離蘭州，市域外人員非必要不入蘭州。另廣東珠海疫情涉及幼兒園，後續病例可能將持續增加。

至於港澳部份，香港12日新增2769例確診，其中2558例屬本土感染，衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，數週以來確診個案及入院患者數目趨升，每隔10至14天左右就翻一倍，預料未來升勢會持續，2週後單日確診可能飆升到5000至6000例，當局已經在竹篙灣預留足夠單位作檢疫用途，紓緩檢疫設施容量的壓力。

另外，澳門自6月18日起迄今累計1615例染疫，當局自11日起已啟動為期一週「相對靜止狀態」，暫停所有非必須的工商業活動，市民減少外出，出門需戴N95口罩。澳門警方表示，市民違反規定，將依現行犯形式拘留，並立即送交檢察院及法院處理，司法機關會按情況，或會依法採用簡易訴訟程序即審即判 。