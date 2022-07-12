中國放寬進口物品防疫 非冷鏈不測COVID-19

中央社／ 台北12日電

中國國務院聯防聯控機制近日放寬進口物品疫情防控工作，進口非冷鏈物品（運輸溫度在攝氏10度以上）不再實施COVID-19核酸檢測，也不再對水果、蔬菜等不適宜物品進行預防性消毒。

中國國家衛健委官網12日發布「關於進一步優化進口物品新冠肺炎疫情防控工作的通知」。

這項通知指出，最新研究結果顯示，常溫條件下COVID-19在大部分物品表面存活時間短，1天內全部失活。

通知並稱，在確保進口物品安全的同時，落實「疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全」的要求，保障產業鏈、供應鏈穩定，優化進口物品疫情防控工作。

這項通知對進口非冷鏈物品（運輸溫度在10℃以上）實施分級分類管理，被汙染風險分為低風險和高風險2個等級。

「低風險」是指來自疫情低風險國家（地區）的進口非冷鏈物品；所有大宗散裝貨物，包括煤炭、礦石、化工原料、糧食、飼料、牧草、原木等進口非冷鏈物品；裝載入境物品的航空器、船舶、列車、汽車自離開啟運口岸起超過24小時的進口非冷鏈物品；裝卸時不與裝卸人員接觸的進口非冷鏈物品；已實施預防性消毒的進口非冷鏈物品。

不屬於以上任一情形的，或無法判定風險等級的進口非冷鏈物品，按照「從嚴」原則，判定為高風險。

通知要求，判定為高風險的進口非冷鏈物品，仍要實施預防性消毒，但各地不再對進口非冷鏈物品進行COVID-19核酸檢測。

通知並提到，對於危險化學品、活動物、飼料、飼料添加劑、水果、蔬菜、精密儀器等無外包裝或外包裝易造成消毒液體滲透汙染的物品，也不實施COVID-19核酸檢測和預防性消毒。

低風險進口非冷鏈物品，則不再檢測COVID-19，也不用預防性消毒。

這項通知還要求各地，不准自行推出進口非冷鏈物品加嚴管控措施，抓緊調整進口非冷鏈物品靜置存放規定，不得「層層加碼」。

通知最後要求海關持續加強源頭管控，對不配合接受檢查或存在問題的境外食品生產企業，必要時採取撤銷註冊、暫停進口、限期整改等措施。對檢出核酸陽性的進口冷鏈食品，按照國務院聯防聯控機制規定進行分級分類處置。對相關境外食品生產企業不採取暫停進口申報的緊急預防性措施。

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