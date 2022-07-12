中國疫情似捲土重來 北京上海再拉警報

中國官方今天通報新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例（含確診與無症狀感染者）347例，因傳染力更強更快的Omicron亞變異株BA.5相繼攻入上海與北京市，當地又浮現疫情捲土重來跡象。

中國國家衛健委官網上午通報，11日零時至24時，新增確診107例，境外移入38例，本土69例當中，廣東省22例最多，其他包括河南、海南、山東、上海市、江蘇、安徽、陝西等也分別通報新增確診。

衛健委官網另通報新增無症狀感染者317例，境外移入39例，本土278例當中，河南64例最多，上海與山東相繼通報54例，其他通報省市包括江蘇、廣東、安徽、甘肅、福建、海南、江西、廣西與陝西。

中國這波疫情自安徽爆開仍持續蔓延中，包括4、5月間封城的重災區上海，如今因BA.5攻入，又新增20個中風險區，並且黃浦與寶山兩區，分別定於今天和14日，展開兩輪的全員篩檢。

首都北京則是7日通報發現患者感染BA.5的新增病例，健康時報今天報導，估計一週以來累計北京通報新增16個病例，並已劃定12個中高風險區。

此外，山東臨沂市累計5天新增病例255例，其中學生染疫數占6成，當局分析因學校聚集性強、人數多，加上低年級學生防護意識較差，學生接觸人群涉及面廣以及學生考試等因素，擴大了傳播風險。

截至11日24時，中國大陸累計死亡病例5226例，累計報告確診病例22萬6811例，尚在醫學觀察的無症狀感染者3208例（境外移入375例）。

香港的疫情持續蔓延中，網路媒體01報導，當局11日通報新增病例2863例，仍維持3000上下的程度，當局估計若疫情持續延燒，每天就醫人數估計將從7月下旬的300人，至9月增至1500人。

累計至11日，香港特別行政區染疫數達34萬2359例，當中包括出院6萬5009例，病亡9419例。

澳門方面，據澳門日報，10日新增病例59例，累計這波疫情的新增病例已破1500例。衛生局傳染病防控處長梁亦好坦言，目前仍無法斷定疫情是否已觸及拐點。