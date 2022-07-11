香港增2863例確診 「紅黃綠碼」擬成新規

香港今天通報，新增2863例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，另有7例新增死亡。對於何時會實施參照中國健康碼的「紅黃綠碼」，香港衛生官員表示「愈快愈好」。

香港第五波疫情連日升溫，根據港媒香港01與明報等報導，今日通報的2863例確診中，本土病例有2611例，境外輸入有252例。

香港醫務衛生局局長盧寵茂表示，新增病例一直徘徊在3000例的高位，醫管局承受很大壓力，在醫院內留醫人數由此前的300多人升至昨天的957人，每天多達150人入院，總住院人數將會過千。

除此之外，盧寵茂今天也解釋「安心出行」實名化及加入「紅黃綠碼」的建議，提出獲發隔離令或確診人士會列為「紅碼」、入境檢疫者列為「黃碼」，並可減少酒店檢疫日數。而紅黃碼者均禁入醫院、院舍及須除口罩處所。

對於何時推出「紅黃綠碼」，盧寵茂表示「愈快愈好」。

上述擬成政策的「紅黃綠碼」新規，是香港參照中國健康碼的作法，加緊限制確診或高風險人士不要到訪高風險場所。

盧寵茂今天也公布，從本月15日起，香港的居家隔離感染者須佩戴電子手環。