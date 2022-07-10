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上海封城過後 BA.5入侵首見本土病例

中央社／ 台北10日電

上海市政府今天傍晚宣布，8日由浦東新區通報的1例社會面（非隔離區）感染者，感染的是Omicron變種病毒的BA.5.2.1分支，成為上海首名BA.5本土感染病例，也代表BA.5分支正式侵入上海。

陝西省西安市、北京市及遼寧省大連市，先前已發現Omicron變種病毒的BA.5分支本土病例。

上海市政府並宣布，7月12至14日這3天內，將在黃浦、徐匯、長寧、靜安、普陀、虹口、楊浦、閔行、寶山等9區全境，以及其餘行政區中有陽性感染者軌跡的街道（鎮），展開全員核酸篩查2次。

綜合中國媒體報導，上海市政府傍晚召開記者會，作出上述宣布，並指浦東新區這名BA.5本土感染病例，是在綜合分析流行病學調查和病毒基因測序比對結果後確認，屬境外入境關聯感染者。

上海市衛生官員在會中表示，上海近日仍連續報告多例本土陽性感染者，疫情社會傳播潛在風險依然很高。為盡快控制疫情，決定7月12至14日對黃浦、徐匯、長寧、靜安、普陀、虹口、楊浦、閔行、寶山等區全境，以及其餘行政區中有陽性感染者軌跡的街道（鎮），展開全員核酸篩查。

至於篩檢模式則是「3天2檢」，也就是3天內完成2次核酸檢測，2次核酸檢測至少間隔24小時。

上海市政府要求各區要「全面發動、精心組織」，落實居民小區、沿街商鋪、旅館等所有人員納入篩查範圍，確保「不落一戶、不漏一人」。同時，週末例行篩查仍按計劃展開。

新冠肺炎 上海

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