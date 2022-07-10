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香港增2992例確診 擬仿中國健康碼加強人員查驗

中央社／ 台北10日電

香港官方今天通報，香港新增2992例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，連續數日確診數逼近3000例；另有2例新增死亡。

香港衛生官員表示，港府擬限制確診或高風險人士不要到訪高風險場所，其中一個考慮方向是參考中國大陸的紅黃綠「健康碼」做法。

綜合港媒香港電台、星島日報、香港01等報導，香港新增2992例確診個案，其中本土感染有2773例，境外輸入有219例。過去一日，新增2例死亡個案。

新增個案中有46例疑為涉及BA.2.12.2病毒，包括34例未找到源頭個案。另外有9例疑為BA.4或BA.5病毒個案，其中3例屬源頭不明。

香港的第5波疫情至今又出現反彈，醫務衛生局長盧寵茂受訪時稱，正與創新科技及工業局商討，透過優化安心出行應用程式，目標是限制確診或高風險人士不要到訪高風險場所，其中一個考慮方向是參考中國大陸的紅黃綠「健康碼」做法。

新冠肺炎 香港

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