中國本土聚集疫情擴散 海口等多地臨時管控
中國官方今公布新增本土病例344例（含確診與無症狀感染者），憂心亞變種病毒BA.5株擴大本土聚集性疫情，多地再度祭出管控，海南海口市7天臨時管控、江西南昌市密閉場所暫停營業。
中國國家衛生健康委員會官網上午公布，9日零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）101例，當中本土確診65例。另外，本土新增無症狀感染者279例。
目前安徽泗縣、北京、上海、山東等地出現本土聚集性疫情之後，染疫人數自7月初後呈現反彈，近日平均每天新增染疫逾300例，再加上北京、西安、大連等地陸續通報發現傳染力更強的Omicron亞變種BA.5的本土病例，進一步考驗中國的清零政策。
因此，中國多地再度祭出管控措施，其中西安5日出現中國首例Omicron亞變種病毒BA.5.2確診者後，6日起實施臨時性管控7天，公共場所、宗教場所暫停開放，餐飲業暫停內用，大學校園封控管理，但不管制人員行動。
另海南省海口市自9日以來，累計發現無症狀感染者7例，當局宣布7月9日18時起，全市實施7天臨時性管控措施。全市公眾娛樂休閒場所、人員聚集經營性場所、公共文化活動場所暫停營業1週。
且海口市自今天零時起，離島旅客需出示健康碼、行程卡，體溫檢測正常並持有48小時內一次核酸陰性證明，才能辦理登機、登船等離島手續。
江西南昌市截至7月9日12時，也檢測出3例確診，南昌市隨即宣布當天16時起對相關重點地區開展區域核酸檢測，另KTV、酒吧、網吧、棋牌室等室內密閉場所實行暫停營業，但並未說明將暫停多久。
至於在港澳部份，香港9日新增2995例確診，其中2791例為本土感染，且懷疑BA.4或BA.5亞變種病毒增加16例，其中7例源頭不明。
澳門近期累計確診逾1000例，澳門特區行政法務司司長張永春9日表示，為控制疫情傳播，未來一週暫停所有工商業活動的公司和場所的運作，社會民生必要場所不受影響，以加快達到「動態清零」的目標。
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