香港新增2995例確診 收緊安養院老人出院防傳播

香港今天新增2995例COVID-19確診病例，連續3天在3000例之間徘徊。公立醫院收緊住在安養院及殘疾人士院舍的確診病人出院安排，以降低在院舍內的傳播風險。

綜合商業電台等本地媒體報導，香港衛生當局下午在記者會通報，今天新增確診中，204例為境外移入，2791例為本土病例。過去一天沒有確診者死亡。

醫院管理局總行政經理李立業在會中表示，公立醫院會收緊安養院及殘疾人士院舍的確診病人出院安排，當病人的臨床情況適合出院，醫院會安排他們再做一次核酸檢測，確保病人已經康復及不具傳染性，才容許他們重返院舍，降低在院舍內的傳播風險。

他表示，已接種2劑或以上疫苗的病人，除了快速測試外，需透過核酸檢測確定為陰性，或CT值大於或等於30，才可以出院。接種少於2劑疫苗的病人，則需隔離至第14天，他們可選擇在醫院或社區隔離設施等隔離。