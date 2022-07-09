BA.5掀本土傳播 專家：中國面臨外防輸入壓力

中國出現Omicron變種病毒BA.5本土病例，中國工程院院士張伯禮表示，BA.5分支是已知傳播力最強的COVID-19變異病毒株，中國面臨較大的外防輸入壓力，建議普及抗原快篩應付新一波疫情。

陝西省西安市、北京市及遼寧省大連市已先後發現Omicron變種病毒BA.5本土病例。

張伯禮7日接受人民日報旗下健康時報訪問時表示，BA.5分支是目前已知傳播力最強的COVID-19變異病毒株，南非最新研究結果顯示，BA.5分支的病毒繁殖率高達18.6（即1名感染者可以傳染18.6人）；最新研究發現，它具有較此前病毒株更強的免疫逃逸及重覆感染能力。

他表示，BA.5分支已在南非、葡萄牙、英國、以色列等多個國家流行，很可能會在全球掀起新一波疫情高峰，中國面臨著較大的外防輸入壓力。

張伯禮表示，BA.5最近引發北京及西安的疫情，這意味著BA.5分支已傳入中國境內，並造成本土傳播，需要高度重視疫情新形勢。

張伯禮就應對BA.5疫情提出5點建議，一是BA.5分支的密接者盡早服用中藥預防。

二是普及抗原檢測，因BA.5分支傳染性較強，在不具備核酸檢測能力的基層地區，或為感染風險相對較高的人使用抗原檢測，不需要專門實驗室和複雜儀器，可以在更短時間檢測出結果，更早發現感染者，為後續精準防控節省大量時間和人力。

但抗原檢測不能代替核酸檢測，當抗原檢測陽性時，一定要做核酸檢測確認。

三是全面提高全民、特別是老人的疫苗接種率。BA.5有強大的突破感染能力，即使接種全程疫苗，保護屏障也會減弱，但仍可以降低重症率和死亡率。面對新變異病毒株的疫情，老人疫苗接種率不高，感染者相對較少，是相對高危群組。

香港及上海的疫情顯示接種疫苗的重要性，中國老年人、尤其是慢性病患者，應積極接種疫苗。

四是要更加嚴密地展開溯源和流調工作，確保密接者和次密接者一個不漏，高風險人群要重點管控，截斷疫情傳播。

五是民眾不前往中高風險地區旅行，嚴格堅持「外防輸入」措施。

據中國官方數據，截至3月17日，只有19.7%的80歲以上老人已接種3劑疫苗。