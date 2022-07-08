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2針要價6萬台幣！中國引進新冠抗體藥物Evusheld 海南先行

中央社／ 台北8日電
陸媒報導，全球唯一獲得美國、英國及歐盟等多地區授權，可用於COVID-19曝露前的預防藥物Evusheld運抵海南省。歐新社
陸媒報導，全球唯一獲得美國、英國及歐盟等多地區授權，可用於COVID-19曝露前的預防藥物Evusheld運抵海南省。歐新社

陸媒報導，全球唯一獲得美國、英國及歐盟等多地區授權，可用於COVID-19曝露前的預防藥物運抵海南省。這款由英國阿斯特捷利康公司研發的抗體藥物Evusheld，已完成入境特殊物品審批。

據第一財經網等陸媒報導，Evusheld每劑兩針，價格人民幣1萬3300元（約合新台幣6萬元）。這種長效中和抗體藥物將優先適用於預防免疫功能低下人群染疫，由於貨源稀缺，目前在全球市場仍是一劑難求。

海口海關5日發布，海口海關所屬博鰲機場海關日前為中國大陸首次進口的中和抗體Evusheld完成入境特殊物品審批，貨值共計2198.02萬元。

報導指出，Evusheld未獲中國大陸批准上市，但據相關政策，Evusheld可在海南博鰲樂城國際醫療旅遊先行區使用，但不能使用醫保結算。

據表示，海南目前有兩家醫院可以預約用藥，優先適用對象是免疫功能受損或免疫力低下民眾，使用者必須年滿12歲，體重少於40公斤。

上述兩家醫院透露，已有10餘人登記預約用藥。醫院透露，藥劑雖應優先提供免疫功能低下民眾使用，但目前登記施打的一大部分是要出國的學生。

據了解，Evusheld已先一步進入香港。香港醫管局4月24日表示，首批逾190劑阿斯特捷利康預防性COVID-19抗體藥物Evusheld抵港，會優先供免疫力弱及移植病人使用，有需要會再購買。

阿斯特捷利康公司（AZ）表示，Evusheld臨床試驗表明，用藥者染疫風險可降低77%至83%，防護效果持續至少6個月。對Omicron變異體BA.4和BA.5在內的多個變異株具有保護效力，公司也正在研發下一代針對多型COVID-19的預防性藥物。

中國大陸目前已獲批准的COVID-19抗體物仍為治療使用，尚無可用於預防。第一財經指出，阿斯利康未透露未來Evusheld在中國的進一步上市計畫。

受限於Evusheld的高價格，業內人士認為，由於需自費，不能以醫保支付，這款抗體藥物未必能被廣泛接受。未來該藥物批准進入市場時會有價格談判，「大量採購下有可能會降價，但是降價幅度也有限」。

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