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香港新增確診突破3000例 暫緩航班「熔斷機制」

中央社／ 香港7日電
香港國際機場。 中新社
香港國際機場。 中新社

香港疫情持續回溫，今天新增3028例COVID-19確診病例，是3個月以來單日新增確診數又突破3000。儘管如此，當局宣布即日起暫停對外來航班實施「熔斷機制」。

綜合商業電台等本地媒體報導，香港衛生當局下午在記者會通報，今天新增確診中，172例為境外移入，2856例為本土病例。此外，過去一天又有一名確診者死亡。

本地自1月爆發COVID-19第五波疫情，3月中旬處於高峰時，單日確診一度超過5萬例，其後逐漸回落，6月放寬防疫措施後，又逐漸回溫；今天新增確診突破3000例，創4月5日以來新高。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君指出，單日確診數字正在上升，如果趨勢持續，估計再一兩週，單日新增確診恐回升至6000例，可能對醫療服務帶來壓力。

儘管疫情持續回溫，港府今天宣布放寬對外防疫限制，暫停對外來航班實施「熔斷機制」。不過，從明天起，所有搭乘航班入境者，將要增加接受核酸檢測次數。

張竹君表示，熔斷機制對阻止輸入個案效益不大，但會打亂旅客計劃，造成檢疫酒店名額供應緊張，增加社會成本，因此當局認為有需要暫緩。

香港第五波疫情迄今累計確診124萬9491例，9194人染疫死亡。

新冠肺炎 香港

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