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北京下令出入聚集性場所須打疫苗 陸網批違背原則

中央社／ 台北7日電

北京市政府下令11日起進入聚集性場所人員須接種疫苗引發熱議，眾多中國網友批評此舉不但影響生活，也違背「知情、同意、自願」的疫苗接種原則。

北京市昨天通報新增3例Omicron BA.5確診病例，同時宣布將實施系列COVID-19疫情防控措施，下週一（11日）起，進入聚集場所人員須接種疫苗。

據新華網，北京市衛生健康委員會副主任李昂通報系列疫情防控措施：

一是出入老年大學、老年活動站（室）和老年人健身娛樂活動場所的老年人要盡快實現（疫苗）應接盡接。

二是進入線下培訓機構、圖書館、博物館、電影院、美術館、文化館、體育場館、健身場所、演出娛樂場所、網吧等人群聚集場所的人員須接種疫苗（不適宜接種人員除外），其他限流、預約場所優先安排已接種疫苗人員。

香港01今天報導，此事隨即引發熱議，網友反應兩極，其中不少人指北京市官方違背COVID-19疫苗接種應遵循「知情、同意、自願」的基本原則。

報導說，中國國家衛生健康委員會疾控局副局長吳良有去年9月7日在國務院聯防聯控機制記者會曾表示，一些地方為加快疫苗接種，制定了限制性措施，個別地區存在對未接種疫苗的人群不允許進入超市、醫院、車站等重點公共場所，以及學生被拒絕入校等情況。

他表示，還有個別地區單位組織人員到外地接種。這些做法違背了接種的原則，也給群眾造成不便。針對這類情況，國務院聯防聯控機制綜合組要求各地予以及時糾正。

吳良有並強調，要按照「知情、同意、自願」和實事求是的原則展開疫苗接種；制定接種政策措施時一定要嚴謹審慎，認真評估，確保依法依規，嚴守安全底線。

新冠肺炎 北京

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