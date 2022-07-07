BA.5攻進北京 西安現出走潮

大陸本土新冠疫情再起，繼西安之後，北京也出現傳播力更強的變異株Omicron BA.5.2分支。西安自六日零時起實行七天臨時性管控措施，因擔心「封城封校」，大批民眾連夜離開西安。北京官方則要求自十一日起，進入聚集性場所需接種新冠疫苗。

北京市疾病預防控制中心副主任龐星火昨通報，北京新增六例本土感染者。自七月四日至六日下午三時，北京累計報告十二例感染者。據北京市疾控中心實驗室對七月五日通報的感染者一至三的標本進行基因測序，結果顯示病毒均屬於Omicron BA.5.2分支。

龐星火表示，三例感染者與北京市現有及既往本土病例、北京市境外移入病例序列同源性低，為不同傳播鏈。初步認為本次疫情為輸入病例引起的本土聚集性疫情，總體疫情可控。

北京官方表示，要嚴格機場、火車站等場所管控查驗，嚴格入境人員物資閉環管理，嚴防風險外溢。同時宣布，自七月十一日起，進入聚集場所的人員須接種新冠疫苗。

不過，北京仍按計畫放寬入境隔離措施，繼上海、廈門、廣州、成都等地之後，將入境隔離措施「七天加七天」調整為「七天加三天」。

陝西省西安市是中國大陸首個通報BA.5本土疫情的地區，通報七月二至四日檢出十八例均為Omicron BA.5.2分支。西安當局為此自六日零時起實施臨時性管控七天，學校提前放暑假。

據大陸財新網報導，七月五日晚間西安火車站大排長龍，許多大學生、遊客因「封校封城」陰影尚存，連夜離開西安。西安官方昨出面澄清稱，臨時性管控措施不是「封城」。

上海也傳出疫情再起。上海官方昨通報新增廿四例感染者，均與普陀區蘭溪路ＫＴＶ傳播有關。上海市因此宣布，ＫＴＶ場所暫緩開放，全市九區全域、三區部分區域開展全員三天兩檢。

彭博報導，擁有二千五百萬人口的上海才剛走出長達兩個月的封鎖，如今感染病例上升，且是高傳染性的變異株首次開始在中國大陸傳播，引發了再次封鎖的擔憂，大陸清零政策將再次遭到考驗。市場擔憂，大陸恐將陷入關關停停的周期，對經濟造成影響會長期存在。