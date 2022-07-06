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香港疫情升溫 新增確診2815例住院人數倍增

中央社／ 香港6日電

香港今天新增2815例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，較昨天增加500多例。過去一個月單日新增入院及累計住院確診人數都呈上升趨勢，目前累計住院人數較6月初增加1倍。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，新增病例中，2672例為本土感染，過去24小時增加1名確診者死亡。

她又指，香港新增22例懷疑感染Omicron BA.4或BA.5亞變種病毒，BA.4或BA.5的病例佔本地感染病例1%，病例逐漸增加反映病毒傳播性高。

醫管局總行政經理關慧敏表示，過去一個月單日新增入院及累計住院的確診人數都呈上升趨勢，5月初每天新入院有約70至80人，6月初回落至每天30至40人，但到近幾週每天新入院回升至超過100人。

她又指，累計住院人數也由6月初約400人，增至現時約830名病人，增加1倍，危殆及嚴重病人也由之前平均每天約20人，增至近日約30人。

關慧敏表示，擔心疫情正轉趨嚴重，若疫情加劇，醫管局有機會調整服務，包括暫停日間入院檢查或非緊急手術。

香港行政長官李家超今早表示，港方正與中國方面研商減少兩地在通關上的不便，但近期本地COVID-19單日確診數平均在2000例，對減少與中國通關不便構成挑戰。

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