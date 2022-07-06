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中國父母控上千孩子打COVID-19疫苗 罹患糖尿病

中央社／ 台北6日電

中國國產COVID-19疫苗再被控引發嚴重副作用。中國逾千孩子的父母4日發出公開信，控訴孩子接種科興生物、北京生物等滅活疫苗後罹患第1型糖尿病，孩子要終身注射胰島素，身心備受折磨。

網路平台「衛柏興說醫改」刊登一封題為「1000多孩子集體第1型糖尿病，父母淚訴再求助！」的公開信，這封信於4日發出，署名為「疫苗1型糖尿病受害者群體」。

信中指出，他們是來自全國30個省自治區、直轄市的1000多名孩子的父母。去年11月以來，全國各地啟動對3至17歲孩子接種疫苗，孩子因學校催打或強制而接種疫苗，接種的是科興生物、北京生物等公司的疫苗。

公開信稱，孩子接種疫苗後出現多飲多尿、情緒低落、身體消瘦的症狀，多名孩子因「酮症酸中毒」送醫院，確診罹患第1型糖尿病。

信中指出，他們有多份孩子接種疫苗前後的體檢報告，證實孩子的血糖水平在接種疫苗前是正常，接種後才出現異常。

公開信表示，患上第1型糖尿病是終身，孩子現在要每天4次注射胰島素維持血糖，有些孩子更要同時服用口服藥，有些孩子血糖很難控制，而且還有併發症，非常痛苦。

公開信轉載了一張由廣東省醫學會5月30日發出的「預防接種異常反應鑑定書」，指一名病人接種疫苗後3天出現多飲多尿、乏力及體重下降症狀，「不排除與其接種新冠肺炎病毒疫苗之間存有因果關聯」，但又指「本病例不太可能是預防接種的異常反應」。

公開信中也引述去年上海同濟大學幹細胞研究與臨床轉換研究所的研究，指接種疫苗後血糖在第7天上升，第28天達到高峰，上升約13%。

公開信表示，父母們5月時發布了首封題為「求救信！600多孩子疑接苗後集體確診1型糖尿病」的公開信，曾引起社會廣泛關注，但不久之後就404，遭全網「和諧」。

公開信最後強調：「懇請有關部門不要刪貼…希望討個公道和說法…不要低估了我們為孩子討回公道的決心。」

自由亞洲電台5日報導，因涉嫌顛覆國家政權仍被羈押的湖南株洲民主人士歐彪峰，其5歲長子歐陽朗誠，也在今年6月，即接種疫苗後3個月證實患上第1型糖尿病。

報導引述歐彪峰太太魏歡歡表示，長子最明顯症狀是頻尿，醫生沒有直接否認由疫苗引發的可能性，只說他們沒有鑑定權力。

鳳凰網6月初刊登美國藥理學博士張洪濤的文章，指中國每年新增約4800名青少年患第1型糖尿病，而中國已接種了33億劑次疫苗，大部分青少年在第1型糖尿病病發前很可能已經接種過疫苗。

文中表示，從現有數據看來，雖然不能排除糖尿病、白血病的發生與接種疫苗有關，屬於比較罕見的不良反應，但大概率是沒有因果關係，具體情況一定要有更完整及嚴謹的數據分析。

今年5月，中國網路也流傳兩封聲稱是白血病患者的公開信，指控接種科興生物、北京生物等COVID-19疫苗後患病，當時已統計上千病例。

中國疾控中心免疫規劃首席專家王華慶5月27日表示，判斷疫苗不良反應需考慮6方面，包括時間上是否有關聯、是否具備生物學合理性、關聯的強度、異常反應需具備規律性、關聯上一致性及關聯的特異性。如果懷疑身體不適與接種疫苗有關，應報告並由專家調查。

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