成本輪疫情爆發點 全上海KTV暫緩開放
上海近日再爆出本土疫情，多地封控、大規模核酸檢測。由於事涉多家KTV，官方今天宣布全上海的KTV暫緩開放，並對「違規營業」造成疫情蔓延的店家立案調查。
上海多家KTV傳出群聚疫情，5日合計新增24例，多個行政區宣布將在3天內進行2次大規模核酸檢測，篩查期間採封控管理，相關區域人員須持48小時內核酸陰性證明或24小時內核酸採樣證明出社區。
根據上海市政府微信公眾號「上海發布」，上海市政府今天上午舉行疫情防控工作新聞發布會，宣布「KTV場所暫緩開放」，其他文娛場所、娛樂產業視各區疫情防控形勢，視情嚴而有序逐步開放。
會中提及，這次爆發疫情的幾間KTV與茶室，屬於違規擅自營業，相關行政部門已組成聯合調查組對違法行為立案調查，管理部門要高度重視，全體行業也要在下一輪恢復開放中引以為戒。
據澎湃新聞報導，上海市文化旅遊局副局長金雷在會中提到，對於暫未開放的場所，相關部門持續加強現場督查，督促企業嚴格遵守防疫規定。違規私自營業造成疫情傳播的文旅場所，依法立案調查並嚴厲打擊。
他也提到，將藉由減稅降費、房租減免、降低用電用水用網成本、落實補貼等方式，減輕企業負擔。
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