澳門疫情持續升溫 著名新葡京酒店被封控

西安臨時性管制：「西安再度『封閉』，是病毒的噩夢再起？」今年1月才因為疫情封鎖而鬧得滿城風雨的中國西安，本來已經解封回歸日常，未料在7月5日臨時宣布：西安發現全中國第一起BA.5.2分支感染病例，從6日凌晨起全面進入為期7天的「臨時性管制」，部分公共場所限制出入。儘管官方強調這一波管制並非「封城」，就實質措施而言也的確沒有先前來得嚴格，但年初的封城人道危機歷歷在目，現在又有變種病毒來源不明的擴散風險，仍引發中國輿論的焦慮。

2022-07-06 13:14