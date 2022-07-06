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中國本土疫情擴散 西安現首起BA.5上海多區封控

中央社／ 台北6日電

中國官方今天通報新增本土病例353例（含確診與無症狀感染），安徽省泗縣疫情漸走緩，但陝西西安市則出現首起感染BA.5病例，全市將7天臨時性管控，另上海多區推大規模核酸檢測及封控。

中國國家衛生健康委員會官網上午公布，5日零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例141例，當中本土確診112例。另外，本土新增無症狀感染者有241例。

安徽省泗縣疫情是這一波疫情焦點，5日合計日增222例，計過去10天感染人數已經超過1000例，但在安徽舉全省之力防控下，泗縣人民政府5日發布致全縣人民的一封信，稱經過10天連續奮戰，社會面陽性比例呈現明顯下降趨勢，認為疫情傳播風險總體可控。

泗縣稱疫情下降，但陝西省會西安市則是本土疫情再起，5日合計新增11例，且病例中有核酸樣本檢測結果證實為Omicron變種病毒BA.5.2分支，是中國已知的首起BA.5分支引發的本土疫情。

因此西安市政府5日下午宣布，全市自今日凌晨0時起實施7天的「臨時性管控」措施，屆時公共場所、宗教場所暫停開放，餐飲業暫停內用，大學校園封控管理，但不管制人員行動。

至於其他地區，上海多家KTV傳出群聚疫情，5日合計新增24例，多個行政區宣布將在3天內進行2次大規模核酸檢測，篩查期間採封控管理，相關區域人員須持48小時內核酸陰性證明或24小時內核酸採樣證明出社區。

北京方面，5日合計新增6例，這起延慶區由入境隔離期滿返京人員引發的聚集性疫情已致9人感染，均與同一酒店有關聯。北京晚報指疫情溢入是當前面臨的最大風險。

值得注意的是，北京市政府5日公布境外輸入確診病例中，一例來自台灣，是7月4日從台灣到達北京首都機場，海關經篩查並進行核酸檢測後，經閉環管理送至集中隔離酒店，當日報告核酸檢測結果為陽性，7月5日診斷為確診病例。

至於香港5日新增2268例確診，2085例屬本地感染。其中英華書院疫情增溫，過去2天全校共有23名學生確診，香港衛生署已要求4班暫停上課一週。

香港衛生防護中心傳染病處主任張竹君指出，過去一週香港平均每天有約2000例，對比2週前「翻了一倍」，當中變異病毒株BA.2.12.1、BA.4或BA.5呈現上升趨勢。她說，變異病毒株的傳染性非常高，不排除二次感染的可能，呼籲市民保持警覺。

澳門截至5日下午有83例確診，新葡京酒店疑出現13例，涉及不同範疇的員工，酒店傍晚圍封，有身穿防護衣的工作人員駐守。另保安、清潔服務人員及物業管理人員等3行業重點人群自今日起須連3天每日接受核酸檢測。

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