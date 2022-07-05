香港盼8月疫情受控利通關 中國民眾要求先清零

香港醫務衛生局局長盧寵茂表示，期望在七夕節即8月4日前疫情受控，更多港人可提早經深圳灣大橋返回中國大陸與家人團聚；不少中國網友對此表示反對，認為香港未清零前不應免疫檢通關。

盧寵茂4日在官方網站網誌中，發表題為「捨鵲橋用大橋」的文章，指減低社區感染是加大跨境流通及通關的最重要元素，並指今年農曆七夕節在8月4日，他期望疫情能受控，港人可提早經深圳灣大橋返回中國與家人團聚，無需如牛郎織女般等到七夕鵲橋相會。

深圳市口岸辦自去年1月5日起，要求經深圳灣口岸入境深圳的旅客，必需先經網上預約「健康驛站房間」接受檢疫。

盧寵茂在文中指出，自己曾多次嘗試到「驛站」網頁預訂深圳的檢疫酒店，10時開始接受預訂，往往10時01秒已全滿，「當刻的感覺除了『絕望』外，便只有『絕望』﹗」

他表示，明白深圳作為中國的南大門，必需保障深港客貨流通及疫情防控。經溝通後，深圳當局已將「驛站」名額由1300個增至2000個，短期內會再增加。

香港政府一直希望早日與中國大陸免檢疫通關，香港行政長官李家超3日接受港媒訪問時表示，正與中國方面商討有限度免檢疫通關的可行性。

不過，中國網友對於深港免檢疫通關反應兩極。在社群平台微博上不少人反對並表示，「深圳已經很艱難了，別再給深圳加挑戰了」、「在香港沒有清零之前，請不要通關」、「學學澳門吧，先清零再才能談通關」、「大陸人民表示反對，請尊重大陸人民的意願」。

另有網友嘲諷，「人家自己隨便想想總要允許的，內地同不同意是另外一碼事」、「用什麼手段在一個月之內控制住疫情呢？不會又是畫餅吧？」

不過也有網友表示贊成，「但是真的很想了呀…已經很久了…而且並沒有那麼可怕了，期待和家人朋友見面啊」。

香港第5波COVID-19疫情爆發後一度引起中港矛盾。此前深圳、東莞爆發疫情要採封閉式管理，微博上就有痛斥香港的聲音，批評香港抗疫「躺平」連累了廣東省。香港網友則回嗆中國官方隱瞞疫情，才導致全球大流行。

當港府爭取北京支援抗疫，有陸民認為中國醫護在香港負責更換尿布等工作是受委屈；港人則痛罵「這麼委屈就不要來」。