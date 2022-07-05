中國疫情仍增 安徽大排查北京繃緊神經

中國官方今天通報新增本土病例335例（含確診與無症狀感染），安徽省因持續逾200例，宿州已展開大排查，另北京新增3例本土個案，認為疫情還沒有見底須嚴防輸入。

中國國家衛生健康委員會官網上午公布，7月4日零時至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例112例，當中本土確診病例69例。另外，本土新增無症狀感染者有266例。

本波疫情集中在安徽省，4日本土確診日增231例，大部份來自宿州泗縣。宿州為防控疫情將展開三輪大排查，並要求組織市、縣（區）黨政群機關、事業單位、國企的在職黨員、幹部在5日上午前全部向所在社區報到，投身疫情防控工作，確保3日內實現社會面清零。

此外，上海和北京分別新增8例和3例本土病例。

北京延慶區最新發現一起聚集性疫情，是由入境隔離期滿返京人員所引發，北京市委書記蔡奇4日主持召開會議調度防控工作，表示當前疫情還沒有見底，外防輸入、內防反彈壓力還很大；要求各方深刻認識實施動態清零政策。

另外香港4日新增1841病例，其中1645例屬本土感染。港媒報導迄今逾400間幼稚園及中小學，通報約600例確診病例，當中已有學生證實感染Omicron亞型變異病毒株BA.4或BA.5。

香港政府認為，BA.4或BA.5傳播力雖強，但尚未成為主流病毒株，疫情後勢仍有待觀察。

至於澳門部份，4日新增89例，疫情持續延燒。澳門政府昨稱，若是疫情持續上升，將不排除「全市禁足」。

澳門政府表示，目前社區仍有傳播鏈未發現，未能及時管控，一些病例發現較遲，發現時其密接者已陽性，導致社區病例上升。