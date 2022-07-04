香港增1841例確診 連續2天少於2千例

中國防疫清零再現越清越失靈，自6月26日安徽省泗縣通報新增病例起，已導致鄰省共12個城市爆發本土疫情，儘管如此，當局仍死守中央指令，務必3天一檢應檢盡檢，力拚1週內社會面清零。

2022-07-04 16:02