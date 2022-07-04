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香港增1841例確診 連續2天少於2千例

中央社／ 香港4日電

香港4日新增1841例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診，其中196例為境外移入，其餘是本土病例，連續2天確診病例數少於2千例。

香港衛生官員今天在記者會上作出以上通報，並指過去24小時沒有確診者死亡。

香港此前連續4天確診病例破2千，3日及4日確診病例數輕微下降至少於2千例。

另外，香港新增11例涉及Omicron亞型變異病毒株BA.4或BA.5，以及新增34例涉及BA.2.12.1。

新冠肺炎

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