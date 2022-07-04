中國清零再現越清越失靈 近1週12城市爆發疫情

中國防疫清零再現越清越失靈，自6月26日安徽省泗縣通報新增病例起，已導致鄰省共12個城市爆發本土疫情，儘管如此，當局仍死守中央指令，務必3天一檢應檢盡檢，力拚1週內社會面清零。

中國媒體第一財經今天報導，過去8天，安徽新增本土染疫850例，江蘇等長三角多個城市也爆發關聯疫情。

安徽省衛健委最新統計，2022年7月3日全天，安徽省報告新增確診病例29例，均在宿州市泗縣，新增無症狀感染者258例，仍以泗縣227例占多數，宿州市泗縣堪稱安徽這波疫情的「風暴眼」。

6月26日起，泗縣連續4天累計新增32例本土新冠無症狀感染者後，自6月30日以來，泗縣病例數大幅增加，單日新增本土感染者均破百，7月2日和3日更突破200例，分別是288與256例。

累計6月26日至7月3日24時，安徽共通報確診134例，其中境外輸入1例，宿州市泗縣132例、靈璧縣1例，並通報無症狀感染者724例。

泗縣位於皖北地區，人口不足百萬。根據安徽省疫情防控應急綜合指揮部指出，目前當地已執行靜態管理、人員足不出戶。

但鑒於源頭不清、底數不明，宿州市地處安徽最北，與江蘇、山東、河南省交界，因此自泗縣爆發疫情以來，已陸續關聯至外省。

近1週以來，長三角地區的安徽合肥、宿州、蚌埠、淮北，江蘇徐州、南京、無錫、鹽城、蘇州、淮安，與浙江杭州、金華等3省12市通報本土疫情。

其中，安徽宿州靈璧縣、蚌埠固鎮，江蘇南京、徐州、無錫、淮安等地疫情與泗縣有關。

中共安徽省委書記鄭柵潔近日表示，務必以快制快執行核酸檢測，一週內實現社會面清零、零死亡、不外溢。

另據美國之音（VOA）今天報導，中共領導人習近平堅持到底的動態清零，主要就是以大規模的封控、道路封閉、居家隔離、方艙禁閉，全員核酸檢測，違反科學和人道的一刀切，已引發廣泛爭議。

但Omicron變種病毒的致死率和重症率低且治癒率高，世界上絕大多數國家和地區，就連人口密度遠超中國的印度、孟加拉、以色列、日本，都已經恢復正常，並與疫情源自於中國的病毒共存。

香港南華早報（SCMP）4月7日報導，香港科技大學社會科學部講座教授兼中國跨國關係研究中心主任崔大偉曾表示：「若中國能夠研發更有效力的疫苗，或者願意向國外採購疫苗，其實沒有必要執行動態清零」。

他說：「（疫情爆發）的頭兩年動態清零確實顯現防疫成效，但如今卻陷入困境，並且可能會有很多長者因此喪命，或造成經濟發展遲緩，所以執行動態清零是中國作繭自縛」。