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香港單日增1828例確診病例 澳門首現死亡個案

中央社／ 台北3日電

香港官方今天通報新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例1828例，未新增死亡個案；澳門應變協調中心則通報，有2名長者染疫離世，這是澳門疫情發生以來首次出現死亡個案。

綜合星島日報、香港電台、香港01等港媒報導，香港衛生署衛生防護中心今天下午召開防疫記者會，會上通報香港第5波疫情單日新增1828例確診病例，其中1681例為本土病例，147例為境外移入；未新增死亡個案。

被問到陸續有參與慶祝回歸25週年活動的嘉賓確診一事，香港衛生署衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，在收到陽性個案後，會跟進執行疫調，密切接觸者包括家人以及在未戴口罩情況下面對面接觸人士，不評論個別個案。

澳門出現2020年初疫情大爆發以來首起死亡個案。澳門應變協調中心指出，今天有2名患有慢性基礎疾病的高齡染疫長者經搶救無效後死亡，分別為94歲和100歲。其被發現時病毒量皆低，雖在初發階段隔離治療，由於患有慢性基礎疾病，身體非常虛弱，經過幾天治療後，仍不幸離世。

根據澳門特別行政區官網資料，截至2日24時，這一波疫情累計確診病例達784例。

澳門政府宣布，將進行3輪全民核酸檢測。社會文化司長歐陽瑜說，大陸將派出650人到澳門協助採樣工作，有條件地展開下階段全民核酸檢測。

歐陽瑜形容，未來幾天非常重要，這是關鍵時刻，希望全社會配合，最大限度地減少人員流動，工商界盡可能暫停運作或維持最低限度運作，市民非必要請勿外出。

新冠肺炎 香港 澳門

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