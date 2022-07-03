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中國官媒：縮短隔離取消星號被誤讀 不是躺平

中央社／ 台北3日電

中國日前宣布取消通信行程卡「星號」標記及入境隔離縮短為7+3天，被普遍視為「動態清零」政策鬆動。官媒今天發表評論說，這是錯誤解讀，跟風歐美躺平、集體免疫的後果不堪設想。

隸屬中國國務院的經濟日報（中國）今天以「取消星號不是躺平信號」為題發表評論文章，指一些人作出錯誤解讀，認為去「星號」和縮短隔離時間都是「躺平」訊號，中國「要放棄動態清零總方針了」，都是非常荒謬的。

文章指出，中國實施「動態清零」防疫政策，是中共中央從「黨的性質宗旨」出發、從「中國國情」出發確定的。中國人口基數大、高齡人口多、人均醫療資源少，如果跟風歐美「躺平」搞「集體免疫」，後果將不堪設想。

這篇文章說，相關新方案不僅有寬鬆措施，也有緊縮措施。針對Omicron變種病毒株傳播隱匿、速度快等特徵，新方案進一步強化監測預警，比如拉高高風險職業人群的核酸檢測頻率，並將群聚疫情的判定標準從「14天內5例及以上」調整為「一週內2例及以上」等，可提高疫情監測敏感性，有利於嚴格處理疫情並快速清零。

文章強調，「疫情要防住，經濟要穩住，發展要安全」。中國2年多來一直在對具體防疫措施進行「動態優化調整」，其中取消「星號」是為了防疫更加精準高效。

中國國家衛健委6月28日宣布COVID-19第9版防控方案，將密切接觸者及入境者隔離與居家監測時間，由14+7天縮短為7+3天；隨後，中國工信部6月29日即宣布取消通信行程卡「星號」標記。這2項措施受到各界廣泛關注，中國民間尤其給予高度肯定。不少民眾認為，這是中國「動態清零」政策鬆動的象徵。

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