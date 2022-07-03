港議員何俊超確診 曾與習近平合照

香港民建聯立法會議員何俊賢周日（7月3日）通過臉書專頁表示自己於7月2日證實確診新冠，已通報政府相關部門及自我隔離。何俊賢還稱，其在6月30日的樣本為陰性，7月1日樣本是極低傳染性的低病毒樣本，定性為不確定，但為保公眾安全，自己並沒有參與7月1日的活動。

港府新聞處的圖片資料顯示，何俊賢曾於6月30日出席中國國家主席習近平訪港期間，與各界人士會見及大合照。合照上，何俊賢站在最後排中間位置，習近平的正後方。合影的人均有戴口罩。另據30日當天的港媒報導，與以往不同，習近平並未與各界人士握手，僅點頭招呼示意。

《香港01》周日報導稱，何俊賢曾於7月1日在臉書上分享了該媒體的相關報導，並強調自己站在習近平的後方合照。但是目前在其臉書專頁上已看不到這一分享。

習近平於6月30日抵達香港，並於7月1日出席"慶祝香港回歸祖國25周年大會暨香港特別行政區第六屆政府就職典禮"。這是2020年新冠疫情爆發以來，習近平首次離開中國大陸。為了確保活動順利進行，港府提前要求出席七一活動的官員、立法會議員、及媒體每天都必須進行核酸檢測，並在活動前入住隔離酒店。

何俊賢是親北京的民建聯黨內第二位在習近平訪港期間，病毒檢測呈陽性的成員。香港的中國全國人大常委譚耀宗於6月30日確診，並缺席所有七一相關活動。

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