中國逐步開放國境 放寬英德等125國入境防疫措施

中國逐步開放國境，放寬英國、法國、德國、澳洲、日本、韓國等125個國家部分入境防疫措施，取消和簡化多項手續，包括不再要求登機前12小時內進行抗原檢測、不再指定檢測機構等。

據星島日報3日報導，中國逐步開放國境，中國駐韓國、越南、德國、法國、義大利、英國、澳洲、巴西、俄羅斯、埃及等125個國家的使領館，6月底起陸續公布最新赴中國行前檢測要求。這是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情蔓延2年半以來，中國首次大規模放寬入境限制。

中國駐德國大使館發布通知，2日起，所有自德國搭乘航班赴中國人員，須在登機前48小時內進行「雙核酸」檢測。德國合法檢測機構出具的檢測證明均可接受，不再要求登機前12小時內進行抗原檢測。

中國駐英國大使館發布前往中國人員申請「健康碼」的最新規定。赴中國人員可選擇出示任何一家英國合法檢測機構的核酸證明，赴中國人員可依據實際情況安排中轉路線，但是必須向中國駐始發國及中轉國使領館分別申領「健康碼」。

中國駐義大利大使館發布通知指出，不再指定赴中行程前進行檢測的機構，中資企業和項目人員申請「健康碼」按照普通人員要求進行檢測，毋須提前進行隔離觀察和閉環管理；對赴中路線和中轉次數不限制。

中國駐美國大使館在當地時間1日發布通知，放寬對美國公民入境中國限制。持核酸檢測陰性證明的美國公民現可申請並獲得從美國或第三國前往中國的綠色「健康碼」；另亦允許美國公民經第三國轉機到中國。

中國大使館先前只將「健康碼」給予從美國直飛中國的美國公民。由於直飛航班數量有限，美國飛中國機票價錢曾高達1萬美元（約新台幣29.8萬元），允許從第三國轉機赴中國後，旅費有望大幅下降。

上海東方網引述業內人士意見指出，中國逐步放寬入境限制後，縮短跨境旅客的時間成本，有助提升跨境旅客出行意願及國際航班班次。

中國近來陸續放寬防疫措施，國家衛生健康委員會6月28日發布「新型冠狀病毒肺炎防控方案（第九版）」，密切接觸者和入境中國人員的隔離時間和居家監測時間減半，由「14+7」天縮短為「7+3」天。